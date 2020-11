Nuova mappa e molto altro: ecco le novità in arrivo su Among Us a dicembre

4 November 2020 – 16:41

Un post pubblicato nelle scorse ore da InnerSloth, team di sviluppo dietro Among Us, lascia scoprire le prossime novità in arrivo a dicembre per il popolare videogioco. Tra queste una nuova mappa, un nuovo sistema degli account e nuove traduzioni professionali. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Among Us.

Fonte: Fanpage Tech