Il tappetino 3D con cui ti sembra di camminare su terreni accidentati

4 November 2020 – 11:48

Per combattere la sedentarietà non mancano le soluzioni e tra queste c’è Stoic, tappetino modulare che offre una serie di tecniche per il benessere dei piedi, consentendo di rafforzare, allungare e massaggiare gli stessi con la sensazione di camminare in luoghi diversi, come il fondo di un fiume, foreste, deserti e boschi, senza muoversi da casa.

Da usare in casa come in ufficio e ovunque si voglia, grazie alla superficie tridimensionale sulla parte superiore, ai punti di pressione sul piede e ai modelli 3D ispirati ai terreni sopracitati, imita la sensazione di passeggiare su un campo naturale. Realizzato per allenare e migliorare l’equilibrio e la forza degli arti inferiori, sfrutta una tomaia rimovibile per sostituire le superfici in schiuma strutturata, riuscendo a stimolare le terminazioni nervose, correggere i difetti di postura e alleviare eventuali dolori causati dalla fascite plantare.

Con quasi 650mila euro raccolti finora, il kit con tre superfici e altrettanti travi per l’equilibrio di Stoic si può prenotare qui per 260 euro, con consegne previste per l’aprile 2021.

