Coronavirus, quali sono le regioni in zona rossa, arancione e gialla

4 November 2020 – 20:50

Ci hanno ripensato: il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del 3 novembre è rimandato di un giorno (probabilmente a causa delle proteste delle regioni). Sarebbe dovuto infatti entrare in vigore già da giovedì 5 novembre il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 (a meno di non avere ragioni di salute, lavoro o altre urgenze, sempre con l’autocertificazione, qui tutti i dettagli), ma il governo ha deciso di rimandare il via a venerdì 6 novembre. Il decreto prevedeva anche la separazione delle regioni italiane in diverse zone di rischio da coronnavirus, con relative misure di sicurezza. L’elenco delle regioni è stato appena divulgato da Conte in una conferenza stampa serale da Palazzo Chigi, comprensivo delle limitazioni previste per contrastare l’epidemia di Covid-19.

Le misure entrano in vigore venerdì 6 novembre e saranno in vigore fino al 3 dicembre.

Regioni in zona rossa (rischio alto)

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta

Misure:

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione

Vietati gli spostamenti all’interno del territorio (a meno di comprovate esigenze)

Didattica a distanza dalla seconda media in poi

Chiusi bar, pasticcerie, ristoranti e negozi che non forniscono beni essenziali

Consentita la consegna di cibo a domicilio e da asporto (fino alle 22:00), ma è vietata la consumazione sul posto o lì vicino

Aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

È consentita l’attività motoria vicino alla propria abitazione, tenendosi sempre a distanza di un metro dagli altri e con mascherina

Aperte le industrie

Aperti i servizi essenziali

Regioni in zona arancione (rischio medio-alto)

Puglia e Sicilia

Misure:

Chiusi bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie

Restano aperti parrucchieri e centri estetici

No spostamenti dalle 22:00 alle 5:00

Dalle scuole superiori di secondo grado in su, comprese le università, didattica a distanza al 100% (a meno di studenti con disabilità)

Trasporto pubblico con capienza al 50%

Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi

Musei, mostre e sale bingo chiuse

No concorsi pubblici

L’accesso ai parchi è consentito

Regioni in zona gialla (rischio moderato)

Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e province di Trento e Bolzano

Misure:

No spostamenti dalle 22:00 alle 5:00

Dalle scuole superiori di secondo grado in su, comprese le università, didattica a distanza al 100% (a meno di studenti con disabilità)

Trasporto pubblico con capienza al 50%

Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi

Musei, mostre e sale bingo chiuse

No concorsi pubblici

L’accesso ai parchi è consentito

