Carta d’Identità Elettronica a quota 18 milioni

4 November 2020 – 17:50

Oltre mezzo milione di nuovi documenti emessi ogni mese per la Carta d’Identità Elettronica che ha già raggiunto il 30% circa della popolazione.

