Speciale elezioni Usa: la sfida dell’Election Day tra Trump e Biden – Liveblog

3 November 2020 – 20:58

I giochi non sono fatti, ma quasi: a mezzanotte ora italiana chiudono i primi seggi di Indiana e Kentucky, e da quel momento ogni ora (talvolta anche ogni mezz’ora) in una parte d’America si dismetterà un luogo in cui esprimere il voto per il nuovo presidente degli Stati Uniti, fino al closing time dell’ultimo sperduto seggio dell’Alaska, aperto fino alle sette di mattina nostrane.

Per il resto, mettetevi comodi: qua sotto trovate le notizie sulla lunga notte americana, man mano che arrivano (se il liveblog non dovesse caricarsi subito, dategli un secondo di tempo). Come si dice in questi casi? Ah, sì: vinca il migliore.



