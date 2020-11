L’unico sondaggista americano che pensa vincerà Donald Trump

3 November 2020 – 18:14

Da mesi tutti i sondaggi – primi fra tutti quelli del New York Times – sostengono che, perfino nello scenario peggiore, il candidato democratico Joe Biden rimane in testa alla corsa per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti che oggi, martedì 3 novembre, arrivano al voto. Tuttavia, è proprio il Times a riportare la storia di Robert Cahaly, l’unica voce fuori dal coro fra i sondaggisti negli Stati Uniti: la sua società, Trafalgar Group quest’anno ha continuato a produrre un flusso ininterrotto di sondaggi che mostrano l’incumbent repubblicano Donald Trump spesso in vantaggio contro Biden, in stati federali dove la maggior parte degli altri poll dichiarano esattamente il contrario.

Gli ultimi sondaggi del Trafalgar Group dichiarano che Trump è avanti di due o tre punti rispetto al suo sfidante in North Carolina, Arizona, Michigan e Florida, e non solo. Durante un’apparizione sulla rete Cnn lo scorso 31 ottobre, Cahaly ha ribadito al conduttore Michael Smerconish che il presidente Trump avrebbe ottenuto una vittoria facile anche quest’anno, respingendo strenuamente la grande quantità di critiche con cui è stato bersagliato dagli altri ospiti del programma.

In questo contesto, infatti, quelle di Cahaly (spesso al servizio dei repubblicani) potrebbero sembrare quasi le affermazioni di un ciarlatano, se non fosse per il precedente delle scorse elezioni presidenziali: alla sua prima diffusione pubblica di sondaggi, il Trafalgar Group è stata l’unica azienda cha ha pronosticato efficacemente la sconfitta di Hillary Clinton nel 2016. All’epoca, alla vigilia dell’Election Day del 8 novembre, Cahaly riuscì perfino a definire il numero esatto di voti che il Collegio elettorale statunitense avrebbe assegnato ai due candidati (306 per Trump e 227 per Clinton) – anche se la sua previsione degli stati federali che li avrebbero rispettivamente sostenuti fu meno precisa.

L’utilizzo di metodi poco chiari

Cahaly si rifiuta di rivelare i suoi metodi ed è pertanto considerato come una incomprensibile anomalia dai colleghi sondaggisti, che stentano a prenderlo sul serio. Tutto ciò che si sa è che l’approccio del Trafalgar Group è incentrato sulla convinzione che tutti mentano, soprattutto gli elettori conservatori. Secondo Cahaly, le previsioni dei sondaggisti tradizionali (da lui definiti dinosauri) sono ostacolate dai “pregiudizi di desiderabilità sociale”: nel linguaggio delle scienze sociali, la tendenza degli intervistati a dire ciò che ritengono che l’intervistatore voglia sentirsi dire, non ciò in cui credono realmente.

Nonostante questa teoria sia stata in larga parte smentita dalla comunità scientifica, Cahaly non demorde: “penso solo che le persone non sono quello che dicono di essere, mai”, ha detto durante una recente intervista telefonica al New York Times. “Non possiamo eliminare il pregiudizio di desiderabilità sociale, possiamo solo ridurlo al minimo”. Secondo lui, è presuntuoso da parte dei sondaggisti ritenere di poter attirare un campione rappresentativo di elettori solo perché aderiscono al metodo scientifico, rispettando le migliori pratiche dell’American Association of Public Opinion Research

Il modo in cui Cahaly intende risolvere il problema, però, rimane carico di dubbi. Ha riferito solo che usa un misto di messaggi di testo, mail e telefonate – alcuni automatizzati e altri con operatori in carne e ossa – per raggiungere una rappresentazione accurata dell’elettorato. Nel 2010, Cahaly è stato arrestato e processato proprio per aver violato una legge del North Carolina che vieta le cosiddette robocalling per condurre sondaggi, ossia le chiamate telefoniche effettuate attraverso l’uso di macchine automatiche. Le accuse contro l’esperto, tuttavia, alla fine sono state ritirate. In seguito, Cahaly ha fatto causa con successo all’agenzia di polizia statale, dichiarando incostituzionale il divieto dello stato federale sulle chiamate robotiche.

The post L’unico sondaggista americano che pensa vincerà Donald Trump appeared first on Wired.

Fonte: Wired