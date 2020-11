L’alternativa di Bologna al contratto dei rider del food delivery

3 November 2020 – 14:06

Un fattorino di Mymenu (foto: Mymenu)Due anni fa la sua carta ha fatto da apripista in Italia nella tutela dei diritti dei lavoratori digitali. E ora il Comune di Bologna ci riprova. Con una strada alternativa al contratto dei fattorini siglato a metà da settembre da Assodelivery, la federazione che riunisci le principali app di consegne di cibo a domicilio, e il sindacato Ugl.

Il contratto della discordia

Quell’accordo è da settimane nel mirino. Il 30 ottobre in 20 città i rider hanno scioperato contro, sostenuti dalle sigle indipendenti, Nidil Cgil e Uil, mentre il ministero del Lavoro, dopo una lettera di fuoco sulle condizioni di quel contratto a cui sono seguite settimane di silenzio, ha fissato un incontro l’11 novembre con sindacati e Assodelivery per sbrogliare la matassa. Nel frattempo, i fattorini che non si sono adeguati alle regole siglate da Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat e Social Food, sono fuori dai giochi. Senza la sottoscrizione dell’accordo con Ugl salta la collaborazione.

Bologna tenta un’altra strada. Proprio nel giorno in cui le app hanno fatto entrare in vigore il loro contratto, il 3 novembre, diventa attiva una norma del 2019. Il decreto 128 prevede che i compensi dei fattorini del food delivery siano adeguati ai minimi tabellari dei contratti collettivi del settore. Cosa che sta facendo in queste ore Mymenu, startup di consegne a domicilio, una delle due piattaforme che ha siglato la Carta di Bologna (con Domino’s Pizza).

La mossa di Mymenu

Il gruppo ha allineato il compenso dei suoi 500 rider ai minimi tabellari della logistica, lo stesso modello a cui guardano i sindacati per costruire un contratto specifico per il food delivery. “Si passa da 6,5 euro all’ora a 8,8”, spiega l’amministratore delegato di Mymenu, Edoardo Tribuzio. La società applica pagamenti orari, a dispetto di quelli a consegna mantenuti nel contratto Assodelivery-Ugl e censurati dal ministero.

Sono previste inoltre, come richiesto dalla carta di Bologna, maggiorazioni per il lavoro festivo o quando c’è maltempo e forme di incentivazione, parametrate però su una scaletta di ordini per evitare una corsa a rotta di collo per fare il maggior numero di consegna. Infine, spiega Tribuzio, “saranno introdotti benefici per tutti i rider presso officine o altri esercizi utili per la manutenzione dei loro mezzi e mantenute formule di contributo alle spese funzionali all’attività per i rider maggiormente impegnati con Mymenu rispetto ad altre piattaforme o altri impieghi del loro tempo”.

“Nonostante l’allineamento verso politiche ribassiste portate avanti dai concorrenti internazionali, seguiamo la nostra mission con la speranza che clienti, ristoranti e pubblica amministrazione si dimostrino sempre più pronti a valorizzare il nostro operato”, chiosa Tribuzio. E ricorca che proprio Mymenu aveva guidato una fronda contraria a quella che si è poi coalizzata in Assodelivery durante le prime riunioni per dare un contratto ai rider.

I nodi da scogliere

Non tutto è risolto. Alcuni fattorini chiedono un passo verso la stabilizzazione come subordinati. Strada che Tribuzio non esclude. “Non siamo nuovi alle assunzioni, che abbiamo perseguito anni fa, salvo poi scontrarci con la richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori – racconta -. Rinnoviamo la nostra disponibilità con quei lavoratori disponibili a un inquadramento che sarà più rigifdo su orari di lavoro e gestione dei turni”.

Sotto la lente c’è anche l’altro firmatario della carta felsinea, Domino’s Pizza. Tommaso Falchi, portavoce della sigla autonoma Riders Union Bologna, spiega che “se l’inquadramento dipendente ci va bene, il compenso per noi non rispetta i minimi tabellari”. Il confronto è aperto. Così come la battaglia sul contratto Ugl-Assodelivery. “Andremo in tribunale a dimostrare che quello non è un contratto collettivo”, annuncia Falchi.

Il laboratorio bolognese

“Mentre a livello nazionale vengono firmati accordi truffaldini – spacciati per contratti collettivi – che legittimano l’ulteriore svendita dei diritti dei fattorini che operano nelle maggiori multinazionali del settore, la Carta dimostra che è possibile ottenere contratti dignitosi senza intaccare la sostenibilità economica del servizio da parte delle piattaforme”, incalza Falchi. Firmata il 31 maggio 2018, l’intesa promossa dal Comune bolognese ha regolato molte delle criticità della gig economy, tra cui trasparenza nei contratti, indennità per il lavoro notturno, diritti sindacali e portabilità del rating, e resta l’unico accordo tra piattaforme, sindacati e amministrazioni pubbliche che sia riuscito a produrre qualche risultato concreto per i fattorini.

Per Marco Lombardo, assessore al lavoro del Comune di Bologna, la carta “promuove una nuova cultura del lavoro digitale nel nostro Paese”. Finora le piattaforme più grandi l’hanno snobbata, dicendosi in attesa di regole nazionali, salvo poi firmare a sorpresa un contratto nel mezzo di una trattativa ancora in corso al ministero del Lavoro. “Mi auguro che la leale competizione sul mercato del food delivery possa essere fatta sull’innovazione, sulla qualità del servizio e sulla sicurezza, non sul (minor) costo del lavoro”, chiosa Lombardo, mentre Palazzo Accursio studia strumenti di tutela per la salute dei fattorini, come test sierologici, in vista dell’aumento degli ordini causato dalle misure di lockdown.

