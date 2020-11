La guerra tra Ps5 e Xbox passa anche dal cavo hdmi: chi lo include?

(Foto: Microsoft / Sony)Dopo la prima tornata di unboxing e di prove in anteprima da parte di stampa internazionale e influencer delle due console di nuova generazione Xbox Series X e Ps5 si è notato un componente della confezione d’acquisto che metterebbe la proposta di Microsoft un gradino sopra quella di Sony. Ci riferiamo al cavo hdmi 2.1 che nella prima è incluso, mentre nella seconda no.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma nelle informazioni comparse da parte di chi ha già potuto mettere mano su ambo le console, con Xbox Series X si trova un cavo marchiato con la scritta Ultra High Speed che dovrebbe corrispondere alla piattaforma hdmi 2.1, mentre su Ps5 ce n’è uno con la scritta High Speed, che dovrebbe corrispondere a hdmi 2.0. Che cosa cambia tra una e l’altra?

Il cavo – peraltro lungo 2 metri – hdmi 2.1 Ultra High Speed incluso con la nuova Xbox sarà necessario per spingersi fino alla risoluzione 4k con una fluidità di 120p così come per arrivare all’8k. Il valore commerciale di questo componente che non è ancora uscito in commercio è di circa 30 euro. Va da sé che richiede una tv compatibile, per ora ce n’è soltanto un piccolo numero, dovrebbero uscirne di più a partire dal 2021.

Insomma, il cavo è un componente che risulterà piuttosto utile in futuro, meno nell’immediato, ma dato che sulla scatola di entrambe le console ci sono ben leggibili le diciture “4k 120Hz e 8k” sarebbe stato più coerente fornire di serie tutto il necessario. Non resta che attendere le versioni commerciali di Ps5 per avere conferma definitiva dell’eventuale assenza del cavo.

La notizia ha naturalmente scatenato i fanboy da sempre schierati in un’eterna lotta di sfottò. La risposta di quelli Sony punta il dito sul controller di Xbox Series X che richiede pile e che dunque porterà molti utenti a comprare verosimilmente il kit per ricaricare più agevolmente, con una valutazione di circa 30 euro anche in questo caso. Dopo iPhone 12 senza caricatore né cuffie continua l’alleggerimento della dotazione di serie da parte dei grandi produttori?



