La Cina mette le briglie alla più grande quotazione in Borsa della storia

3 November 2020 – 14:52

Logo di Ant Financial nel quartier generale di Ant Technology Group. Hangzhou, provincia dello Zhejiang, Cina (Photo credit should read Costfoto/Barcroft Media via Getty Images)A pochi giorni dalla doppia quotazione dei record che vedrà la società fintech Ant Group fare il suo debutto sui listini di Shanghai e di Hong Kong con una raccolta di oltre 34,5 miliardi di dollari, le autorità economiche e finanziarie della Repubblica popolare hanno deciso di convocare Jack Ma, patron di Alibaba e principale azionista della società, insieme al presidente di Ant, Eric Jing, e all’amministratore delegato del gruppo, Simon Hu.

A convocare i tre manager lo scorso 2 novembre sono stati i rappresentanti di quattro enti regolatori cinesi, tra cui la Banca Popolare cinese, la banca centrale del paese. Tra gli altri, all’incontro erano presenti anche i vertici della China Securities Regulatory Commission (Csrc) e dello State Administration of Foreign Exchange, che rappresentano alcune delle istituzioni finanziarie ed economiche più importanti del paese.

Non è nota la ragione della convocazione, ma secondo quanto riportato da Bloomberg, le autorità avrebbero reso noto alla compagnia la volontà di procedere a un più serrato controllo sulle attività finanziarie del gruppo e soprattutto di porre nuove restrizioni alle attività di prestito che sono in diretta concorrenza con quelle del sistema bancario.

Al centro delle discussioni ci sarebbe quindi stata la volontà da parte delle autorità di imporre una maggiore regolamentazione a colossi come Ant e altri importanti attori del settore fintech in Cina, che cresce con un tasso annuo del 15%. Certamente i numeri sono impressionanti, dato che con il debutto in borsa fissato per il prossimo giovedì 5 novembre la società di Pechino ha visto salire la sua valutazione di mercato a oltre 313,7 miliardi di dollari, superiore a quella di colossi bancari statunitensi come per esempio Goldman Sachs o Wells Fargo.

E se la piattaforma per i pagamenti digitali Alipay conta oggi oltre 1,2 miliardi di utenti in tutto il mondo in oltre 50 mercati diversi, con più di 320 milioni di utenti giornalieri, il vero business che è cresciuto negli ultimi mesi per la società è proprio quello di servizi finanziari come crediti e prestiti. Secondo quanto riportato dal Financial Times il mese scorso, finora i ricavi messi a segno dalla società attraverso la sua unità CreditTech, che incassa i costi che le banche partner pagano per stabilire i prestiti, rappresentano circa il 39% dei ricavi totali.

Tra le altre attività finanziarie offerte da Ant Financial ci sono poi servizi di conto corrente, assicurazioni e gestione patrimoniale, che di fatto equiparano la società a una vera e propria banca. Inoltre, la società cinese ha incrementato recentemente anche l’attività di prestito verso piccole attività oltre a potenziare servizi di credito al consumo attraverso la piattaforma di pagamenti Alipay durante l’emergenza Covid-19.

Recentemente, peraltro, le autorità finanziarie cinesi hanno applicato una ulteriore stretta proprio in relazione alla regolamentazione delle attività di prestito online imponendo un maggiore controllo su compagnie che operano attraverso piattaforme diverse. Come riporta ancora Bloomberg, proprio nei giorni scorsi le autorità hanno imposto a Ant e altre compagnie del fintech di incrementare i fondi dei prestiti che gestiscono insieme alle banche, così garantire una maggiore collaborazione tra gli istituti tradizionali e quelli di altro tipo, e potrebbero portare le società a garantire almeno il 30% dei finanziamenti per i prestiti.

Dal canto suo, Ant ha fatto sapere che “è pronta a dare piena attuazione alle opinioni espresse durante l’incontro”, anche se non ha specificato quali fossero le questioni emerse durante questa convocazione.

The post La Cina mette le briglie alla più grande quotazione in Borsa della storia appeared first on Wired.

Fonte: Wired