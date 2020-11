I nuovi potentissimi processori degli smartphone

3 Novembre 2020 – 18:43

(Foto: Apple)Apple A14 Bionic è il processore con i valori più alti registrati nei benchmark e ha alzato notevolmente l’asticella delle prestazioni grazie al processo produttivo a 5 nanometri e alle capacità di apprendimento automatico del rinnovato Neural Engine a 16 core che raddoppia le performance rispetto alla generazioni precedenti arrampicandosi fino a 11 trilioni di operazioni al secondo. Le società rivali non stanno con le mani in mano e sono pronte a presentare alternative altrettanto prestanti.

La prima sarà Samsung, con un evento già programmato per il prossimo 12 novembre con Exynos 1080 che sarà peraltro svelato a Shanghai, in Cina. Nativamente già predisposto alla navigazione veloce su 5G e dovrebbe debuttare sulle piattaforme di medio range premium. Secondo alcuni benchmark ufficiosi, nel test multi-core andrebbe a raggiungere 4250 punti contro i 4198 di del chip dei nuovi iPhone 12, ma sarebbe più basso nel single-core con 1302 contro 1583 con Geekbench 5.2.3.

La risposta di Qualcomm sarà Snapdragon 875G, che potrebbe essere presentato il prossimo 1 dicembre con un miglioramento netto rispetto al precedente 865+: nel test AnTuTu apparso di recente mostrerebbe un punteggio di 847868 contro i 629245 precedenti rilevati su Vivo Iqoo 5 Pro al momento in testa alle classifiche del segmento. A bordo del nuovo chip dovrebbe esserci il modem X60 5G e il processo produttivo sarebbe sempre a 5 nanometri come i rivali.

https://twitter.com/yabhishekhd/status/1322157076399882241

E Huawei? La sua ultima creatura Kirin 9000 a 5 nanometri con modem 5G integrato vista a bordo dei Mate 40 Pro monta 15,3 miliardi di transistor, il 30% in più rispetto a Apple A14 Bionic e garantisce prestazioni del 10% in più rispetto a Snapdragon 865+. Il chip un punto di svolta non solo in termini di prestazioni, ma anche di strategia commerciale dato che il fornitore Tsmc non accetta più ordini dallo scorso 15 settembre per via del bando imposto dall’amministrazione Trump. Il futuro processore potrebbe essere interamente fatto in casa, ma molto potrebbe cambiare a seconda dell’esito delle Presidenziali americane.

