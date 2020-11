Huawei P smart 2021 mette fine all’ansia da ricarica

3 Novembre 2020 – 18:43

Huawei P Smart 2021 ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze della generazione Z: connessione senza compromessi, video e immagini da professionisti oltre a non rimanere mai a secco di batteria. In particolare, in Italia, è proprio la durata della batteria a determinare la scelta finale di acquisto dello smartphone. Lo afferma quasi un italiano su due.

Fino a 2 giorni di utilizzo intenso

La nomofobia, ovvero lo stato di preoccupazione che assale molte persone quando temono di rimanere senza il loro telefono, non è contemplato per i futuri possessori di Huawei P smart 2021.

La sua batteria da 5.000 milliampere ora assicura fino a 48 ore di utilizzo intensivo. Senza contare la promessa di riprodurre video per circa 23 ore. Ciò è reso possibile anche da un algoritmo di risparmio energetico basato sull’Intelligenza Artificiale. Inoltre, grazie a Huawei SuperCharge da 22,5 watt è possibile ricaricare rapidamente la batteria.

Con soli 10 minuti di ricarica, P smart 2021 garantisce due ore di visualizzazione video senza interruzioni. Anche per chi è sempre di fretta, bastano pochi minuti di ricarica rapida per liberarsi di ogni ansia da batteria scarica per il resto della giornata.

Le colorazioni di Huawei P smart 2021: blush gold, crush green, midnight blackProgettato per gli scatti in notturna

Che faccia belle foto e riprese nitide anche di notte. Ecco qual è l’ulteriore richiesta di oggi. La quad camera posteriore di P smart 2021 scatta immagini in alta definizione. Si parte dalla camera principale da 48 megapixel con sensore da 1/2-inch. La fotocamera principale massimizza la cattura della luce. Nella pratica è lo strumento ideale per scattare foto in ogni condizione di luminosità.

Huawei P smart 2021 eccelle anche negli scatti in notturna grazie ai suoi obiettivi e all’Intelligenza Artificiale. In modalità Notte, lo smartphone utilizza algoritmi AI per ottenere la riduzione del rumore multi-frame.Si ottengono così foto luminose con una maggiore definizione.

Inoltre, attraverso la fotocamera ultra-grandangolare 8 megapixel da 120° e all’obiettivo macro da 2 megapixel, gli utenti potranno fotografare ogni prospettiva in maniera più creativa. Dai paesaggi più lontani ai dettagli più complessi, fino ad arrivare a soli 4 centimetri dall’obiettivo. Inoltre, la Depth camera (la fotocamera di profondità) da 2 megapixel aiuta ad accentuare leggermente il soggetto con effetti bokeh.

Una qualità fotografica che è stata rivolta anche alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Oltre alla funzione Bellezza, resa possibile grazie all’Ai, il suo flash circolare fornisce un’illuminazione uniforme e morbida per i selfie. Ciò avviene anche in caso di scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Le caratteristiche di Huawei P smart 2021

Questo device ha un display Lcd da 6,67 pollici con risoluzione Fhd+. Monta un processore Huawei Kirin 710A Octa-core mentre il sistema operativo è Emui 10.1. La memoria interna è di 4 gigabyte di Ram e 128 di Rom e ha uno slot per schede microSd da 512 gigabyte. P smart 2021 supporta le reti 4G. Ha l’ingresso jack audio e un pulsante laterale di accensione e di lettura d’impronte. Il suo peso è di 206 grammi.

Huawei Freebuds 3I quattro vantaggi del pre-ordine

L’obiettivo di Huawei è rendere P smart 2021 il compagno perfetto per ogni momento della giornata. Così, chi pre-ordina o completa l’acquisto di questo device entro il 1 novembre, riceverà i Huawei FreeBuds 3 inclusi nel prezzo. Il valore commerciale di questi auricolari è di 139 euro. Inoltre, riceveranno 3 mesi di Huawei Music Vip Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12 mesi.

P smart 2021 è disponibile nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black. Il prezzo consigliato al pubblico è di 229 euro. Si può acquistare presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it oltre a diversi operatori telefonici e rivenditori di elettronica di consumo.

Tutte le app per P smart 2021

Questo device adotta l’Ecosistema Huawei Mobile Services. Si tratta del terzo più grande ecosistema di applicazioni mobile al mondo. Ciò significa che qualsiasi applicazione l’utente abbia necessità, molto probabilmente può ritrovarla su AppGallery. Sono attualmente oltre 96mila le app integrate e oltre 500 milioni gli utenti attivi a livello globale.

Si possono scaricare applicazioni legate alla mobilità e al turismo come TomTom AmiGo, oppure Moovit. Altre riguardano le banche e i pagamenti; tra loro Ubi Banca e Hype. Senza parlare dell’entertainment con DAZN e Deezer. Ma anche app che riguardano l’utilità, i social, il delivery food e lo shopping. Tra queste NEN Energia, Domino’s Pizza, IT Taxi, Zig Zag Sharing, Leghe Fantacalcio e UCI Cinemas.

Se l’app ricercata non è disponibile su AppGallery, è possibile fare riferimento a Huawei Petal Search. Un widget di ricerca che permette un accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone P smart 2021.

The post Huawei P smart 2021 mette fine all’ansia da ricarica appeared first on Wired.

Fonte: Wired