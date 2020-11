Buono Mobilità: a SPID è scesa la catena

3 Novembre 2020 – 19:48

Malfunzionamenti in fase di autenticazione e ore trascorse inutilmente in attesa: giornata nera per il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

