WhatsApp è pronta per i messaggi che si autodistruggono

2 November 2020 – 10:58

Foto di Anton – Pexels.com“Questo messaggio si autodistruggerà in 5 secondi”. Così terminano gli incarichi dell’agenzia di spie Imf nei film di Mission Impossible eliminando le prove in poco tempo. Per i messaggi “a tempo” di WhatsApp, invece, sembra che ci vorranno sette giorni.

Sembra essere giunto il momento per la app di chat di introdurre la funzionalità dei messaggi che si autodistruggono o, come li chiama la stessa piattaforma, dei messaggi “effimeri”. Peccato che il tempo di autodistruzione sia di una settimana. Sebbene la funzione non sia ancora stata rilasciata, WhatsApp ha pubblicato all’interno delle Faq sul suo blog una sezione dedicata ai messaggi temporanei. E secondo quanto riportato da WaBetaInfo, questa funzione sembra essere pronta per essere implementata sui dispositivi iOs, Android, KaiOs e su WhatsApp web.

Per abilitarla basterà selezionare il nome di un contatto, premere la voce Messaggi effimeri e selezionare Sì. La funzione riguarderà solamente i messaggi inviati dopo l’attivazione, cancellerà i messaggi dopo sette giorni ma non eliminerà quelli ricevuti o inviati prima. Se per le chat con i singoli contatti la funzione deve essere attivata dal titolare dell’account, all’interno di una chat di gruppo potranno essere attivati dall’amministratore.

A differenza dei messaggi che autodistruggono su Telegram, quelli di WhatsApp potrebbero non scomparire del tutto trascorsi i sette giorni. Le faq di WhatsApp spiegano che quando un messaggio effimero viene citato in una risposta, anche se il messaggio originale si autodistrugge, il suo contenuto potrà essere visibile nella citazione. Allo stesso modo accadrà se il messaggio effimero verrà inoltrato in una chat dove l’opzione è disattivata.

Per quanto riguarda i file multimediali inviati messaggi effimeri, saranno visibili solo temporaneamente ma verranno salvati sul telefono, se sono attive le impostazioni di download automatico. Secondo WaBetaInfo, l’intervallo di tempo per la scadenza dei messaggi potrà essere ridotto dalla società come accadeva nelle versioni di prova dei messaggi a scomparsa.

The post WhatsApp è pronta per i messaggi che si autodistruggono appeared first on Wired.

Fonte: Wired