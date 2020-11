Truth Seekers, un po’ Ghostbusters e un po’ X-Files

2 November 2020 – 10:52

Nick Frost nel ruolo di Gus e Samson Kayo in quello di EltonOtto incontri con il paranomale da una trentina di minuti ciascuna. È la serie Truth Seekers, ovvero i “ricercatori della verità”, che dal 30 ottobre viene rilasciata su Amazon Prime Video.

I due attori Nick Frost e Simon Pegg fanno di nuovo coppia, dopo aver già lavorato insieme a sei film, ma, in questo caso, la collaborazione è avvenuta soprattutto dietro le quinte, nella fase di scrittura. La serie, infatti, è stata creata da entrambi, ma sullo schermo Pegg ha un ruolo solo di contorno, mentre Frost, che interpreta Gus, un ingegnere delle telecomunicazioni, è il protagonista assoluto della storia, affiancato da Samson Kayo nella parte del suo assistente Elton e, nell’arco di un un paio di episodi, anche da Emma D’Arcy, una ragazza, Astrid perseguitata dai fantasmi, che si unirà nelle investigazioni.

Truth Seekers mescola paranormale e comicità – una sorta di mix tra X-Files e Ghostbuster con qualche accenno di Twilight (inteso come la serie sul paranormale, non i film sui vampiri). E lo fa seguendo le avventure di Gus che, nella vita di tutti i giorni è un impiegato della compagnia Internet Smyle, in giro da una casa all’altra di una cittadina inglese a risolvere problemi di connessione e banda larga. In compenso, nel tempo libero (in realtà le due attività finiscono spesso per sovrapporsi), è un fanatico di paranormale, con un proprio canale YouTube, sul quale condivide i video dei suoi incontri ravvicinati.

Tra i casi risolti da Gus, vediamo, per esempio, quello della misteriosa sparizione di un cane, la cui anima, in realtà, era stata tenuta in vita in una stanza segreta e che, una volta scoperto, troverà modo di reincarnarsi nella sua ormai anziana padroncina. Oppure quello del soldato, la cui coscienza è rimasta intrappolata in un macchinario di decodifica dei messaggi cifrati utilizzati dai tedeschi durante la guerra. Un enorme calcolatore che ricorda quelli di Nikola Tesla, nascosto nelle fondamenta di un hotel noto (evidentemente non è solo una leggenda) per essere abitato da fantasmi.

Nick Frost è assolutamente credibile nella parte di un nerd del paranormale, a suo agio davanti a un fantasma come davanti a un piatto di fish&chips e sempre un po’ sopra le righe nel suo ruolo di “conduttore” di una serie di incontri ai confini della realtà su YouTube. Samson Kayo svolge coscientemente il ruolo della spalla ma non brilla – non per colpa sua ma per il modo in cui la sceneggiatura è costruita – nella parte dell’apprendista pasticcione.

Nel cast c’è anche un notevole Malcolm McDowell, che interpreta il padre di Gus. Un anziano un po’ acido, pronto alla lamentela e con la fastidiosa abitudine di girare per casa senza mutande.Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto l’80 per cento di recensioni positive. Probabilmente Truth Seekers non rimarrà a lungo nella memoria degli spettatori, ma è senza dubbio una serie gradevole da guardare.

