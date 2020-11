Tossisca prego: l’IA che ti dice se hai COVID-19

2 November 2020 – 9:30

I ricercatori del MIT hanno messo a punto un sistema in grado di eseguire la diagnosi di COVID-19 grazie a un singolo colpo di tosse.

