“TikTok non fa abbastanza contro i potenziali pedofili”: la denuncia della BBC

2 Novembre 2020 – 20:28

In un reportage interno al documentario BBC Panorama una giornalista di 23 anni si è finta una ragazza di 14 all'interno della piattaforma di condivisione cinese. Dopo aver ricevuto messaggi espliciti da più utenti, la giornalista ha inviato segnalazioni al team di moderatori dell'app che però non sono state sempre accolte in modo tempestivo.



In un reportage interno al documentario BBC Panorama una giornalista di 23 anni si è finta una ragazza di 14 all'interno della piattaforma di condivisione cinese. Dopo aver ricevuto messaggi espliciti da più utenti, la giornalista ha inviato segnalazioni al team di moderatori dell'app che però non sono state sempre accolte in modo tempestivo.

Fonte: Fanpage Tech