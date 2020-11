L’Italia dei DPCM: spostamenti, contagi, strategia

2 Novembre 2020 – 19:48

I dati sulla mobilità indicano una diminuzione delle presenze in ufficio e presso negozi o luoghi per il tempo libero: come l’Italia risponde ai DPCM.

The post L’Italia dei DPCM: spostamenti, contagi, strategia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico