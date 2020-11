Inverness-Ayr United: quando l’IA va in fuorigioco

2 November 2020 – 10:00

Al tempo del coronavirus il cameraman rimane a casa, al suo posto c’è un algoritmo: peccato confonda la testa calva del guardalinee con il pallone.

