Il paradosso di Immuni: più contagi, meno download

2 Novembre 2020 – 19:48

La curva dei contagi sale, mentre quella dei download di Immuni sembra aver frenato negli ultimi giorni, almeno stando ai numeri ufficiali.

The post Il paradosso di Immuni: più contagi, meno download appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico