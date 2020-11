Al Guggenheim di Bilbao la scultura Puppy di Jeff Koons ora indossa la mascherina

2 November 2020 – 11:03

Puppy con la mascherina (foto: www.facebook.com/guggenheimbilbaomuseo)Un cane alto 13 metri, coperto di piante e fiori, ricorda agli spagnoli l’importanza di indossare correttamente la mascherina per tenere a bada il covid-19. Per sensibilizzare la popolazione sulla pandemia, il museo Guggenheim di Bilbao ha arruolato uno dei suoi simboli: Puppy. La grande opera dell’artista americano Jeff Koons che fa la guardia all’ingresso dell’esposizione di arte contemporanea ora sembra vigilare anche sulla lotta al coronavirus.

La copertura vegetale del gigantesco West Highland White Terrier (creato nel 1992 e spostato nei Paesi Baschi nel 1999) è stata infatti modificata in modo che, sul muso, sia ben visibile la sagoma di una mascherina chirurgica. A ricoprire la struttura in acciaio inossidabile dalla forma di cane, infatti, è un mantello di piante e fiori che crescono, cambiano e deperiscono con il passare delle stagioni e degli anni.

Nell’autunno del covid, i curatori hanno pensato di fare del prato-statua un monito per i corretti comportamenti anti-virus, per ricordare a tutti l’importanza dell’uso delle protezioni individuali. Quando i fiori della zona che compone la mascherina sbocceranno, si legge sul profilo Facebook del Guggenheim, il messaggio sarà ancora più visibile e multicolor.

Non è la prima volta che l’arte viene ingaggiata per promuovere la lotta al coronavirus: in Ucraina il Ministero della cultura ha usato quadri famosissimi per lanciare le buone pratiche da adottare nella vita di ogni giorno per contrastare l’epidemia.

