10 mappe insolite per vedere il mondo da un’altra prospettiva

2 November 2020 – 17:11

È dai tempi della scuola che siamo abituati a vedere la Terra rappresentata su cartine geografiche e planisferi sempre uguali: però basta tracciare una semplice linea per scoprire però che il 50% della popolazione canadese vive tutta raccolta in una piccola area ai confini con gli Stati Uniti, e che qualcosa di simile accade nel continente africano. Oppure rivoluzionarne l’intero assetto, considerando come dati indicativi gli spostamenti di lupi o aquile al posto di altitudine e morfologia dei territori.

Piccole aggiunte alla narrazione classica che sublimano le nostre convinzioni: è questo ciò che fanno le cartine raccolte dal profilo Reddit Map Porn, for interesting maps, creato da Patrick McGranaghan nel 2011. Un luogo di incontro non solo per appassionati e feticisti del genere, ma per tutti coloro che vogliono ampliare gli orizzonti e stupirsi di fronte a una disciplina che ha tanto da raccontare sul mondo che ci circonda.

