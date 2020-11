Lucca Comics & Games Awards 2020, ecco tutti i vincitori

1 November 2020 – 10:17

Non sarà stata un’edizione di Lucca Comics and Games con tutti gli anni, ma quella del 2020, trasformata soprattutto in chiave digitale e rinominata Lucca Changes, non ha voluto rinunciare ai suoi riconoscimenti. I Lucca Comics Awards, infatti, sono i premi ufficiali della manifestazione che sono frutto dell’evoluzione dai più tradizionali Gran Guinigi: nel solco della tradizione, ma anche con alcune novità saranno dei premi che vanno a celebrare le eccellenze nel mondo della nona arte italiana e internazionale, da sempre uno dei pilastri della manifestazione lucchese. In questa edizione speciale, poi, gli Awards sono stati consegnati all’interno di una puntata speciale del magazine televisivo Wonderland, andato in onda sabato 31 ottobre su Rai4, partner ufficiale di quest’anno.

Fumetto dell’annoUn’estate fa, di Zidrou e Jordi Lafebre, Bao Publishing

Autorə dell’anno, ex aequoEleanor Davis (Il futuro non promette bene, Rizzoli Lizard)

Manuele Fior (Celestia, Oblomov Edizioni).

Maestro del fumettoAkaB, la cui opera continua a vivere nel progetto Stigma

Miglior fumetto serialeAttica, di Giacomo Bevilacqua, Sergio Bonelli Editore

Miglior fumetto breve o raccoltaHo ucciso Adolf Hitler, di Jason, 001 Edizioni

Migliore sceneggiaturaTeresa Radice per Le ragazze del Pillar, Bao Publishing

Miglior disegnoVittoria Macioci per Desolation Club, Saldapress

Miglior esordienteWalter Leoni per SS Tata, Dentiblù – Edizioni BD

Premio Beani per la Miglior iniziativa editorialeČapek

La giuria dei Lucca Comics Awards 2020 era composta dall’autore Simone Sio Albrigi, da Chiara Codecà dello staff culturale di Lucca Comics & Games, dalla giornalista Marta Perego, dalla fumettista Josephine Yole Signorelli in arte FumettiBrutti e infine dal giornalista Gianmaria Tammaro. Da notare poi che questa edizione dei premi si è rinnovata anche nel linguaggio, modificato per essere più inclusivo (anche attraverso l’uso della schwa nella dicitura delle varie categorie).

Altri riconoscimenti sono stati assegnati anche al matematico ed enigmista Ennio Peres (premio alla carriera), a Kill the Unicorns e Not the End rispettivamente come gioco e gioco di ruolo dell’anno. Mentre a Super Mario Bros e al suo 35esimo anniversario è stato dato il premio alla miglior opera crossmediale dedicato all’autore della mitica saga Lupo Solitario e attribuito dallo scrittore Pierdomenico Baccalario, dal giornalista Paolo Cupola e dall’editor e docente di economia Alessandro Stanchi.

