Gabriele Mainetti a Lucca Changes: “Spero mi chiederete un sequel di Freaks Out”

1 November 2020 – 11:08

Nel ricco palinsesto di eventi streaming di Lucca Changes, la versione speciale e digitale di quest’anno di Lucca Comics & Games, è stato ospite anche Gabriele Mainetti, regista fra i più apprezzati della nuova generazione prossimamente nelle sale con il suo secondo film, Freaks Out. Il regista ha ricordato il suo legame con la manifestazione lucchese, dove nel 2015 ha presentato l’esordio che gli ha dato la notorietà, Lo chiamavano Jeeg Robot: “Prima non si sapeva nemmeno chi fossi e improvvisamente, anche per mia madre, sono quello che ha fatto Mi chiamavano Jeeg Robot. Mi è cambiata la vita“, ha detto. “Ricordo una vitalità che a pensarci adesso… c’era veramente una dimensione collettiva che festeggiava un amore che riguardava tutti. Non ero mai stato a Lucca ma sono rimasto molto impressionato, eravamo un po’ come delle rockstar“.

E Lucca Comics è un po’ l’ambiente giusto per una persona come Mainetti, convinto di una stretta parentela fra cinema e fumetti, anche se con le loro proprie peculiarità: “Sono realtà che comunque giocano due campionati diversi. Anche Jeeg Robot è stato definito cinecomics, ma prima non è mai stato un fumetto. Più che altro, dato che per la mia generazione identificava i supereroi soprattutto con i cartoni giapponesi degli anni Ottanta, potremmo chiamarlo un cineanime”. Anche la sua formazione di lettore è passata attraverso l’universo nipponico: “Da ragazzino ho fatto la trafila tipica: son partito da Topolino, Lupo Alberto, Alan Ford e poi è arrivato Dylan Dog, perché il misto fra sesso e horror mi eccitava particolarmente. Ma le letture più mature che mi hanno appassionato sono i manga come Akira, che mi ha lasciato stupefatto“.

Claudio Santamaria e il regista Gabriele Mainetti a Lucca Comics & Games 2015Da regista Mainetti ha sfiorato anche il mondo dei cinecomics, ma non è andato tutto esattamente liscio: “Mi avevano proposto Black Cat and Silver Sable e ho dovuto studiare perché appartenevano all’universo di Spider-Man, i cui diritti sono detenuti da Sony“, ricorda il regista prima di ammettere: “C’è una logica molto commerciale però, lessi questa storia che non mi piacque minimamente, soprattutto per come erano descritte le donne, due maschi col nome di donna in sostanza. Io non vedo le donne così, non perché la donna non sia forte, anzi lo è molto più dell’uomo, però vorrei vedere le ragioni di queste diverse potenzialità“. Anche Venom è stata una possibilità: “Me lo proposero e iniziai a leggere i fumetti riscoprendoli come se fossero una specie di opera shakesperiana. Io avevo tutte idee mie però, avrei preso un attore diverso da Tom Hardy, uno molto fragile, ma avevo capito che la direzione sarebbe stata diversa. Passai tutte le selezioni ma dissi che se volevano continuare in quella direzione non sarei stato la scelta giusta“.

Invece ha continuato a lavorare a Freaks Out, ancora una volta una pellicola che mette insieme vari generi e tematiche: “Una volta i generi si dividevano con più facilità, c’erano regole più definite. Però oggi non puoi fare l’horror per fare l’horror, devi trovare una storia che ha la sua valenza nella contemporaneità, che ha bisogno di essere ‘orrorificata’”, riflette Mainetti: “I generi oggi sono ibridati: spesso lo spettatore abbassa la difesa con film di questo tipo e proprio per questo si può emozionare ancora di più“. In attesa di capire quale sarà la reazione del pubblico a questo secondo film, c’è chi si chiede se in futuro ci sarà una specie di Continuavano a chiamarlo Jeeg Robot: “Spero che il pubblico si appassioni talmente tanto a Freaks Out, invece, che poi la domanda diventerà se non ci sarà un seguito di quello“, risponde ironico per poi ammettere: “Avevamo pensato a un sequel di Jeeg Robot ma poi alcune di quelle idee le abbiamo messe in Freaks Out. A essere onesto ora sono innamorato di altre cose, Jeeg Robot è stato una specie di epifania, ma la novità che abbiamo regalato al pubblico allora non sarebbe la stessa se facessimo un sequel oggi“.

