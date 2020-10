Google DNI: 11,5 milioni al giornalismo in Italia

31 October 2020 – 10:00

Attraverso il programma Digital News Initiative, Google ha assegnato complessivamente 11,5 milioni di euro a 45 progetti editoriali nel nostro paese.

