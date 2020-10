È morto Sean Connery

31 October 2020 – 14:04

Indimenticabile attore (e produttore) scozzese, a 90 anni è appena deceduto Sean Connery. Lo ha annunciato alla Bbc la sua famiglia. Connery era diventato celebre per aver vestito i panni dell’agente segreto per eccellenza, 007. La sua carriera come James Bond inizia al 1962, con il Dr. No, la prima trasposizione cinematografica per il personaggio tratto dai romanzi di Ian Flaming, e prosegue per altri sei film (con uno iato) fino al 1983.

Oltre a Bond, Sean Connery ha preso parte a diverse pellicole dirette da celebri registi, come Marnie di Alfred Hitchcock e La Collina del disonore di Sindey Lumet, Blow-Up di Michelangelo Antonioni e Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud. Nella sua carriera ha vinto un Oscar (come attore non protagonista ne Gli Intoccabili), due premi Bafta e tre Golden Globe. Nel 2000 era stato nominato Sir dalla regina Elisabetta.

Resterà nel nostro immaginario non solamente per i film di Bond, per The Rock e per Caccia a Ottobre Rosso, ma anche per il suo ruolo in Indiana Jones e l’Ultima crociata, dove interpretava lo stralunato padre del celebre archeologo di Harrison Ford.

