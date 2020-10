Dalle previsioni meteo a una misteriosa lotteria: cosa fa David Lynch su YouTube

31 Ottobre 2020 – 9:03

La strana lotteria di David Lynch su YouTubeOgni giorno, dallo scorso agosto, il regista David Lynch estrae da un barattolo un numero da 1 a 10. La procedura viene pubblicata quotidianamente sul suo canale Youtube chiamato David Lynch Theater. I filmati, lunghi di solito un minuto, ritraggono l’autore della serie tv Twin Peaks mentre pesca una pallina con su scritto un numero da un vaso di vetro trasparente che ha una striscia nera sul fondo. Circa ventimila spettatori per volta non si perdono una puntata della strana lotteria che ormai è diventata un cult fra i fan del regista statunitense. Oltre le views aumentano i misteri sulle estrazioni: perché le fa? Cosa nascondono i numeri? La risposta è difficile come capire un film di Lynch.



Dal successo cinematografico a YouTube

Il fatto che il suo nome sia sinonimo di regista visionario dimostra le capacità creative dell’artista americano, nato a Missoula, in Montana, nel 1946. Dal primo film del 1977 Eraserhead fino al remake di Twin Peaks nel 2017, passando per le pellicole The Elephant Man, Blue Velvet e Mulholland Drive, Lynch è riuscito a portare storie particolari e trame inusuali nel campo dell’intrattenimento di massa. I suoi prodotti hanno sempre ottenuto un buon successo fra pubblico e critica in tutto il mondo, prova che le sue strane visioni e i racconti diversi dal classico storytelling sullo schermo sono apprezzati da molti.

Da maggio gli ammiratori possono osservarlo sul canale YouTube, lanciato inizialmente come spazio per raccontare le previsioni meteo di Los Angeles, la città dove vive. In una stanza che sembra in parte sottoterra ma è ben illuminata, camicia scura abbottonata fino al colletto, occhiali da sole, folti capelli bianchi pettinati e nessun microfono se non quello della telecamera probabilmente posizionata da lui stesso, Lynch per mesi ha descritto il cielo della metropoli californiana e analizzato il clima losangelino. Verso metà agosto, un barattolo di vetro ha fatto la sua comparsa fra le mani del filmmaker. Dopo qualche giorno, ecco il secondo video quotidiano destinato ad apparire ogni giorno sul canale: Il numero di oggi è… recitano i titoli di apertura prima di inquadrare Lynch che, questa volta in piedi, estrae una pallina dal contenitore. Dopo aver letto il numero, il filmato si chiude con la scritta “Quale numero uscirà domani?”.



I significati dei numeri

Il primo numero estratto è stato l’8 e i commenti sembravano già apprezzare la novità. “Non pensavo ci fosse un contenuto migliore di un bollettino meteorologico giornaliero, ma eccoci qui”, ha scritto uno spettatore sotto il filmato. Negli ultimi mesi sono usciti tutti i numeri, ma assenze prolungate e ripetizioni hanno scatenato reazioni degne del gioco del lotto. “Se domani non esce un 7 non so cosa fare”, “Voglio il 3”, “Meno male oggi il 5” sono di solito le frasi maggiormente votate. E sul 7 c’è stato quasi un dramma dopo che per settimane non è uscito. Un commentatore ha iniziato a postare la sua richiesta ogni giorno e quando finalmente il numero è arrivato è scomparso. La comunità di spettatori continua a chiedersi dove sia finito e soprattutto cosa significhino questi numeri. Sono da collegarsi ai film del regista?

Le pellicole di Lynch da sempre attirano analisi e tentativi di comprensione che coinvolgono la numerologia. La stanza in un hotel di Adam in Mulholland Drive è la 5. In Twin Peaks si intravede un palo col numero 6 dopo un omicidio. E se dovessero uscire un 2 seguito da un altro 2 è da collegarsi alla data di nascita di Laura Palmer? Nulla è chiaro, né controllabile, dato che ovviamente non ci sono notai a verificare la presenza di tutte le palline ogni giorno. Sembra quasi un passatempo, ma persino in brevi video da un minuto si può apprezzare la grandezza di un artista.

La suspense è presente addirittura nelle previsioni meteo: il fumo che ogni tanto esce dalla tazza del caffè, i silenzi del protagonista che sembra meditare insieme agli spettatori, il telefono in stile bunker attaccato al muro, le frasi lasciate a metà in vista dell’estrazione. Uno come David Lynch riesce a far appassionare gli spettatori anche su YouTube con filmati apparentemente banali ed estrazioni indecifrabili.

