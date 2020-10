Chiamano la figlia con il nome dell’operatore telefonico, l’azienda gli regala 18 anni di servizio

31 October 2020 – 9:54

I genitori, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno deciso di chiamare in questo modo la figlia (in realtà si tratta del secondo nome) per aderire a un'offerta dell'azienda svizzera: 18 anni di connessione gratuita per chi chiama il proprio figlio Twifa o Twifius.



Fonte: Fanpage Tech