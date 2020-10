Anche Teams sta per abbracciare il Fluent Design

31 October 2020 – 15:00

A breve anche Teams adotterà un’interfaccia in linea con i principi del Fluent Design stabiliti da Microsoft: ecco una prima immagine della UI.

The post Anche Teams sta per abbracciare il Fluent Design appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico