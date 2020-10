3 videogiochi horror da giocare la notte di Halloween

31 October 2020 – 13:01

Non sapete come celebrare la festa di Halloween a casa? Ecco allora tre consigli videoludici dedicati a giocatrici e giocatori che vogliono rivivere le adrenaliniche sensazioni della notte più terrificante dell’anno. Le scelte vertono tra le più recenti uscite, come The Last of Us Parte II, Resident Evil 3 Remake e Hades.Continua a leggere



Non sapete come celebrare la festa di Halloween a casa? Ecco allora tre consigli videoludici dedicati a giocatrici e giocatori che vogliono rivivere le adrenaliniche sensazioni della notte più terrificante dell’anno. Le scelte vertono tra le più recenti uscite, come The Last of Us Parte II, Resident Evil 3 Remake e Hades.

Continua a leggere Non sapete come celebrare la festa di Halloween a casa? Ecco allora tre consigli videoludici dedicati a giocatrici e giocatori che vogliono rivivere le adrenaliniche sensazioni della notte più terrificante dell’anno. Le scelte vertono tra le più recenti uscite, come The Last of Us Parte II, Resident Evil 3 Remake e Hades.

Fonte: Fanpage Tech