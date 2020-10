Snapchat, arrivano i costumi di Halloween in realtà aumentata

30 Ottobre 2020 – 18:43

(Foto: Snapchat)Le nuove lenti di Snapchat si dedicano ad Halloween con una serie di costumi da indossare virtualmente grazie alla realtà aumentata in perfetto rispetto del distanziamento sociale per il Covid-19. Basate sulla tecnologia 3D Full Body Tracking, potranno seguire in modo realistico i movimenti del corpo così da mandare video coinvolgenti agli amici.

Snapchat è l’app che più di tutte ha subito la crescita spaventosa di TikTok, diventata in breve tempo il punto di riferimento soprattutto per gli utenti più giovani. Ma la creatura nata nove anni fa da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, tre studenti dell’Università di Stanford si è di recente rinnovata introducendo i suoni nei cosiddetti Snap e continuando a fornire nuovi filtri e lenti per coinvolgere i propri iscritti.

(Foto: Snapchat)L’ultima novità strizza l’occhio all’Halloween dei lock-down sempre più diffusi a livello globale e dello #stateacasa per offrire un’esperienza virtuale la più realistica possibile. Dalla precedente tecnologia 2D body tracking, che tracciava i movimenti del corpo in modo superficiale si è passati a un rilevamento tridimensionale in grado di riconoscere 18 articolazioni dalle gambe alle braccia passando per collo e busto così da far aderire i layer virtuali in modo rigoroso.

Sono dieci le lenti per Halloween e abbracciano i tipi costumi della festa del 31 ottobre dunque zucche, scheletri, streghe, zombi, ma anche divertenti hot dog ballerini. Grazie alle reti neurali, l’interazione tra ciò che la fotocamera dello smartphone sta inquadrando e lo strato arricchito digitale sarà ancora più precisa.

Per sfruttare le lenti Snapchat dedicate ad Halloween si dovrà naturalmente aprire – o scaricare l’app per iOS o Android – e successivamente recuperarle nella sezione Esplora in basso a destra nell’interfaccia interna. Da lì, basta fare tap su “Mondo” e dunque scegliere la lente desiderata, così da applicarla a uno Snap poi da condividere con i propri amici.

