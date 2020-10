Se usi TikTok dovresti installare subito la nuova app Clips di Apple

30 October 2020 – 13:50

Da 3 anni Clips permette di registrare video molto interessanti che, però, l'app ha sempre realizzato in formato quadrato, che ormai appartiene a un'epoca passata dei social. Ora, invece, Clips si è aggiornata per supportare il formato verticale. Cosa che potrebbe farla diventare un must have per chi usa TikTok.



Continua a leggere Da 3 anni Clips permette di registrare video molto interessanti che, però, l’app ha sempre realizzato in formato quadrato, che ormai appartiene a un’epoca passata dei social. Ora, invece, Clips si è aggiornata per supportare il formato verticale. Cosa che potrebbe farla diventare un must have per chi usa TikTok.

Fonte: Fanpage Tech