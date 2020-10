Questa auto si trasforma in aereo e ha un’autonomia di 1.000 chilometri

30 Ottobre 2020 – 20:28

Si chiama AirCar e per il momento è ancora un prototipo. I progettisti hanno però pubblicato in questi giorni il video del suo volo inaugurale, mostrando le fasi di trasformazione, decollo e atterraggio. Il prezzo non è ancora stato svelato, ma l’inedito ibrido dovrebbe essere messo in commercio entro sei mesi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech