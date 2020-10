Quali sono i giochi non retrocompatibili su Ps5 e Xbox Series X

30 Ottobre 2020 – 18:23

(Foto: Microsoft / Sony)Manca poco all’uscita delle attese Ps5 e Xbox Series X/S e tra le informazioni più cercate c’è senza dubbio quella relativa alla retrocompatibilità con i giochi delle console precedenti. La buona notizia è che entrambe le next-gen sono state nativamente progettate per riprodurre titoli rispettivamente di Ps4 e di Xbox One e soltanto una piccola fetta rimane fuori, ecco quali sono i giochi non retrocompatibili.

I giochi di Ps4 non compatibili con Ps5

A differenza di quanto ipotizzato prima del lancio, Ps5 è retrocompatibile con i giochi Ps4, ma non con le generazioni precedenti Ps4, Ps2 e la prima Playstation. Il parco di titoli che si potranno riprodurre dal primo giorno è ampio e variegato e soltanto dieci videogame su 4000 rimangono fuori dalla conta:

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume 1

DWVR

Hitman GO: Definitive Edition

Joe’s Diner

Just Deal With It!

Robinson: The Journey

Shadow Complex Remastered

Shadwen

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

We Sing

Onestamente, niente di trascendentale nella lista dei non compatibili. Nella pagina di supporto ufficiale si può leggere che giochi digitali e salvataggi potranno essere trasferiti tra le due console via wi-fi e si consiglia di utilizzare il vecchio controller DualShock 4 su Ps5 invece che il nuovo DualSense con i giochi di Ps4.

I giochi di Xbox One non compatibili con Series X/S

(Foto: Microsoft)La percentuale di giochi non retrocompatibili su Xbox Series X e S è paragonabile a quella dei rivali perché considera soltanto quelli che richiedono necessariamente Kinect, la videocamera in grado di captare con grande precisione i movimenti per trasformare l’utente in un controller. Come condiviso da Jason Ronald della divisione Xbox, “Dopo oltre 500000 ore di test, tutti i giochi di Xbox, Xbox 360 e Xbox One riproducibili su Xbox One a oggi sono compatibili, ad eccezione dei pochi che richiedono Kinect”.

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch. — Jason Ronald (@jronald) October 28, 2020

Qualcosa di ampiamente prevedibile dato che per funzionare, appunto, richiedono l’accessorio la cui produzione è stata fermata nel 2017. Anche in questo caso la perdita è minima e va dal primissimo titolo Kinect Adventures, passa da Sonic Free Riders, Kinect Star Wars o ancora Dance Central fino all’ultimo particolare Fru che era di tipo rompicapo.

