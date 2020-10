Mining farm abusiva all’aeroporto di Lamezia Terme

30 October 2020 – 16:05

Denunciato il responsabile: impiegava le apparecchiature informatiche dello scalo per arricchirsi generando criptovaluta Ethereum.

The post Mining farm abusiva all’aeroporto di Lamezia Terme appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico