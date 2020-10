Mini PC: in 150 euro c’è tutto quel che serve

30 October 2020 – 9:24

Sconto speciale e prezzo eccezionale per l’ennesimo pc che, grazie all’offerta, sta andando a ruba: ideale per una postazione di lavoro casalinga low-cost.

Fonte: Punto Informatico