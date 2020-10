Le 5 migliori basi di raffreddamento per pc portatili

30 Ottobre 2020 – 20:28

Il vostro notebook raggiunge spesso temperature elevate? Una base di raffreddamento per pc portatili potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Grazie alle ventole, infatti, questi sistemi di raffreddamento permettono di evitare problemi come spegnimenti continui e surriscaldamenti. Si tratta di dispositivi ideali per chi utilizza pc da gaming ma anche per chi lavora al computer. In questa guida abbiamo raccolto le migliori basi di raffreddamento per pc portatili mostrando per ognuna le caratteristiche principali.Continua a leggere



Il vostro

Continua a leggere Il vostro notebook raggiunge spesso temperature elevate? Una base di raffreddamento per pc portatili potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Grazie alle ventole, infatti, questi sistemi di raffreddamento permettono di evitare problemi come spegnimenti continui e surriscaldamenti. Si tratta di dispositivi ideali per chi utilizza pc da gaming ma anche per chi lavora al computer . In questa guida abbiamo raccolto le migliori basi di raffreddamento per pc portatili mostrando per ognuna le caratteristiche principali.

Fonte: Fanpage Tech