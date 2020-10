Kit Raspberry PI 4 a meno di 150€ su Amazon

30 October 2020 – 16:41

Oggi Amazon propone un kit Raspberry PI 4 di LABISTS con uno sconto del 20%. Inoltre con l’acquisto del kit avremo diritto ad un ulteriore sconto del 10% sul monitor portatile.

The post Kit Raspberry PI 4 a meno di 150€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico