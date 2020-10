iPhone 12, quanto ci mette a caricare con i vari alimentatori?

30 Ottobre 2020 – 18:43

Quanto ci impiegano i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro a fare il pieno alla batteria sfruttando le varie soluzioni attualmente disponibili, dunque la tecnologia MagSafe presentata assieme alla nuova famiglia di smartphone oppure la classica ricarica cablata da 5, 18 e 20 watt?

Come è ben noto, nella confezione d’acquisto si trova soltanto il cavo lightning quindi i nuovi acquirenti dovranno sfruttare gli adattatori già in possesso o acquistarne di nuovi. Tuttavia, avere un’idea più precisa dei tempi di ricarica potrebbe tornare molto utile e a dare questa risposta ci ha pensato un test sul campo che ha messo a confronto le varie opzioni.

L’alimentatore ufficiale usb-c da 20 watt è lo stesso già visto nella scatola di iPad Air 4. Fa il pieno in 102 minuti ossia 1 ora e 42 minuti con il 50% raggiunto in 28 minuti. Tramite MagSafe servono circa 3 ore per il pieno con il 32% raggiunto in mezzora e il 50% in un’ora. Numeri piuttosto alti, soprattutto se confrontati con le tecnologie fino a 65 watt dei rivali come OnePlus o Oppo che in circa mezzora arrivano al 100%.

Seguendo la filosofia green di Apple, però, si dovrebbe puntare sui caricatori già in possesso, dunque quelli da 5 o 18 watt usciti con le generazioni precedenti di iPhone. Il caricatore da 18 watt, sempre usb-c, che si trovava nella scatola di iPhone 11 Pro e 11 Pro Max offre lo stesso tempo di ricarica dell’adattatore da 20 watt, quindi con circa 1 ora e 45 minuti per il 100%.

Il dato meno entusiasmante è quello che riguarda il diffusissimo alimentatore da 5 watt usb (quello da iPhone Xs in giù) che per ricaricare completamente iPhone 12 ha richiesto qualcosa come ben 187 minuti ossia 3 ore e 7 minuti per raggiungere il 100% con appena il 32% nella prima ora. Soprattutto per quanto riguarda il primo rabbocco è un tempo lunghissimo e improponibile nel 2020. Insomma, nonostante il condivisibile intento green che Apple ha esposto per motivare la scelta di non includere il caricatore in confezione, è pressoché certo che una grande fetta di utenti di iPhone 12 acquisterà comunque un adattatore.



