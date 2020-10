Il 3 novembre scatta il bonus bici: ecco come fare richiesta

30 October 2020 – 14:33

(Foto: Milo Sciaky)Il 3 novembre, all’indirizzo www.buonomobilità.it, verrà messa online dal ministero dell’Ambiente l’applicazione per richiedere il bonus mobilità, con cui si potrà presentare la domanda per ottenere fino a 500 euro di rimborso o di sconto sull’acquisto di una bicicletta, anche con pedalata assistita, o di altri mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, segway, hoverboard o di servizi di mobilità condivisa.

E in preparazione al click day che scatterà tra pochi giorni, dopo diversi rinvii, l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma) ha diffuso alcune raccomandazioni per i cittadini che intendano approfittare di questa misura. In primo luogo l’associazione raccomanda di attivare per tempo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, che permetterà di accedere all’applicazione online.

Chi ha già fatto l’acquisto

Altra raccomandazione riguarda la necessità di creare una versione pdf del giustificativo di acquisto intestato a proprio nome, sia che si tratti della fattura sia di uno scontrino parlante, ossia che riporti il codice fiscale del cliente. Questo passaggio è raccomandato per chi ha già acquistato a partire dal 4 maggio una bicicletta o un monopattino e quindi dovrà richiedere il rimborso dell’acquisto tramite l’applicazione.

In questo caso il cittadino dovrà caricare insieme alla domanda anche la copia dello scontrino, per poter ottenere direttamente sul proprio conto corrente il rimborso pari al 60%, e fino a 500 euro, del prezzo sostenuto per l’acquisto.

Chi deve ancora comprare la bici

Un’altra fase è invece prevista per i cittadini che non hanno ancora effettuato l’acquisto. In questo caso, a partire dal 3 novembre e accedendo all’app del ministero attraverso Spid, i cittadini potranno generare direttamente un buono sconto digitale da presentare entro 30 giorni in uno degli oltre 2mila punti vendita fin già registrati. In questo modo, il cliente avrà diritto a uno sconto immediato del 60% e pagherà quindi al commerciante soltanto il 40% dell’intero importo.

Come fare richiesta

In entrambi i casi Ancma raccomanda di avere sempre a portata di mano anche i dati del proprio conto corrente bancario, che dovranno essere registrati al momento della richiesta del rimborso o del buono digitale. Inoltre, l’Associazione ricorda che nel caso di chi ha già effettuato l’acquisto, fa fede la data di inserimento della domanda e non quella dell’emissione dello scontrino.

Possono fare domanda i maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione e Provincia, nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto di 50mila abitanti) e nei comuni con più di 50mila abitanti.

Nel complesso, per questo bonus mobilità il governo ha stanziato al momento 210 milioni di euro ma il ministero dell’Ambiente conta di mettere nuovi fondi anche nella prossima legge di bilancio. Ad oggi, però, il dubbio è che le richieste possano essere molte di più rispetto alle coperture, dato che sempre secondo i dati di Confindustria Ancma soltanto nel primo mese di lockdown sono state vendute oltre 540mila biciclette e si stima che si possa arrivare a oltre un milione fino a fine anno.

