FFP2, dove è meglio tutelarsi di più

30 October 2020 – 10:00

Ecco una buona occasione per l’acquisto di mascherine di tipo FFP2 (KN95) per una maggior tutela personale dove il distanziamento è complesso.

The post FFP2, dove è meglio tutelarsi di più appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico