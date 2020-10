ASUS Zenbook 14 (2020) in offerta su Amazon

30 October 2020 – 16:38

699 euro per l’edizione con processore AMD, mentre quella con CPU Intel è acquistabile a 829 euro: oggi ASUS ZenBook 14 è in offerta.

