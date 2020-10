AGCOM, nuovo passo nel refarming della banda 700 MHz

30 October 2020 – 10:30

Semaforo verde in AGCOM: la procedura di refarming della banda 700 MHz può proseguire e si può avviare il bando per l’assegnazione delle frequenze.

