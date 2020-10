5 serie horror da mettere in programma nel weekend di Halloween

30 October 2020 – 9:00

Con Halloween alle porte e l’ultimo dpcm che sconsiglia gli spostamento non essenziali, perché non dedicare il weekend a una maratona a tinte horror? Ecco, quindi, alcune serie da accompagnare a dolcetto e scherzetto tra congiunti.

1. The Haunting of Bly Manor

https://www.youtube.com/watch?v=gdvd-7aMSJw

È il seguito ideale di Hill House (altrettanto consigliatissimo). Al pari di quest’ultimo, The Haunting of Bly Manor è creato e diretto da Mike Flanagan: infatti, riprende alcuni elementi della serie precedente, come parte del cast e l’ambientazione in una casa infestata; il passo, però, è molto diverso. Innanzitutto, l’ispirazione letteraria sono le opere di Henry James, a partire da Giro di vite (ora al cinema anche nell’adattamento The Turning). E poi, la storia ruota attorno a una governante dal passato doloroso che deve accudire un bambino e una bambina rimasti orfani, dopo che la precedente ragazza che doveva occuparsi di loro si è tragicamente tolta la vita. Strane presenze, oscuri segreti e, soprattutto, traumi mai completamente superati si condensano in una trama che non terrorizza in modo eclatante, ma lascia addosso un’inquietudine terribile.

2. Lovecraft Country

https://www.youtube.com/watch?v=ZI0q-jFWx-s

Arriva esattamente il 31 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv, questa serie Hbo liberamente ispirata ai racconti del terrore di H. P. Lovecraft e tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff (edito in Italia da Piemme). Creata da Misha Green e prodotta – tra gli altri – da Jordan Peele e J. J. Abrams, è un viaggio epico e terrificante nell’America degli anni ’50 popolata da creature mostruose e da uno spettro ancora più terribile: il razzismo. La trama in breve: il veterano della guerra di Corea Atticus “Tic” Freeman (Jonathan Majors, Da 5 Bloods) arriva a Chicago dalla Florida per cercare il padre scomparso; assieme allo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica d’infanzia Leti (Jurnee Smollett), attraversa le terre inquietanti del New England.

3. Welcome To The Blumhouse

In questo caso si tratta di una manciata di film che hanno debuttato da poco su Amazon Prime Video. Per la precisione, quattro (altrettanti arriveranno nel 2021) realizzati da Amazon Studios, appunto, con Blumhouse, la casa produzione regina degli horror statunitensi perché artefice dei successi Paranormal Activity, Oujia e Get Out. I primi titoli sono caratterizzati da suspense e terrore distillato che si mescolano a temi sociali e universali. In Black Box, per esempio, un uomo perde la moglie e la memoria in un incidente e decide per questo di sottoporsi a un esperimento che mette in dubbio la sua stessa identità. The Lie, invece, racconta di due genitori i quali, di fronte alla figlia che confessa essere un’assassina, si trovano impigliati in una ragnatela di bugie. In Nocturne una studentessa di musica diventa più brava della sorella gemella dopo aver messo le mani su un quaderno appartenuto a un giovane scomparso di recente. In Evil Eye, infine, una madre ha il dubbio che il fidanzato della figlia possa avere qualcosa a che fare con una delle pagine più dolorose della loro famiglia.

4. Channel Zero

Disponibile da noi su StarzPlay e arrivata alla quarta stagione, ogni ciclo della serie antologica Channel Zero racconta una vicenda a sé e sempre tratta da una delle cosiddette storie creepypasta, ovvero generate dagli utenti che le fanno circolare sul web attraverso versioni copia-incolla. Nella prima stagione, Candle Cove, uno psicologo infantile torna nella sua città natale per indagare sulla scomparsa del fratello, forse connessa a un inquietante show per bambini. Negli episodi di No-End House una ragazza e i suoi amici finiscono in una casa degli orrori più reale del previsto. In Butcher’s Block una donna e la sorella schizofrenica si trovano coinvolte in un’infilata di sparizioni nella città in cui si sono appena trasferite. Infine, in The Dream Door due novelli sposi devono affrontare i rispettivi segreti più oscuri quando scoprono una strana porta nella loro nuova casa.

5. Servant

Nessuno può negare che M. Night Shyamalan, autore e regista dei cult Il sesto senso, Sign e Split, sia un maestro del terrore. E nella sua prima serie, Servant, realizzata per Apple Tv+, ha raffinato ulteriormente i meccanismi della narrazione realizzando un horror a puntate psicologico di rara raffinatezza. Siamo a Philadelphia, dove una coppia di sposi, Dorothy e Sean Turner, assumono la giovane Leanne affinché faccia da babysitter al figlio Jericho, che in realtà è un bambolotto estremamente verosimile. Ma è la stessa Leanne a portare scompiglio in casa, dando il via ad accadimenti inspiegabili. Allora i coniugi iniziano a indagare sulla ragazza e scoprono il suo passato oscuro, pieno di bugie.

The post 5 serie horror da mettere in programma nel weekend di Halloween appeared first on Wired.

Fonte: Wired