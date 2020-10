Su WhatsApp arrivano gli sfondi personalizzati per le singole chat

29 Ottobre 2020 – 11:28

Alcune interessanti novità anticipate nei mesi scorsi sono in arrivo sugli smartphone del grande pubblico. Con i prossimi aggiornamenti in arrivo sarà possibile impostare sfondi diversi per ciascuna chat o conversazione di gruppo, ma anche scegliere tra un catalogo più vasto di wallpaper e molto altro.Continua a leggere



Alcune interessanti novità anticipate nei mesi scorsi sono in arrivo sugli

Continua a leggere Alcune interessanti novità anticipate nei mesi scorsi sono in arrivo sugli smartphone del grande pubblico. Con i prossimi aggiornamenti in arrivo sarà possibile impostare sfondi diversi per ciascuna chat o conversazione di gruppo, ma anche scegliere tra un catalogo più vasto di wallpaper e molto altro.

Fonte: Fanpage Tech