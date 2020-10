Soffiare sullo scontro razziale non sta aiutando Trump a vincere

29 October 2020 – 12:11

E se tutto questo dolore non sarà servito a nulla? A noi e agli Stati Uniti sicuramente no, dopo il quadriennio trumpiano e gli ultimi mesi da incubo, possiamo dirlo con certezza. Ma neanche allo stesso Donald Trump, secondo RealClearPolitics indietro di 7,5 punti percentuali su scala nazionale e di circa 4 negli stati principali, dalla Florida (dove però nelle ultime ore ha affiancato Biden) al Michigan. Ma il voto popolare, se lo ricordano bene Al Gore e Hillary Clinton, conta in modo relativo nel complicato labirinto elettorale presidenziale statunitense, fatto di “grandi elettori” attribuiti a ogni Stato, da vincere in blocco quasi ovunque (tranne in Maine e Nebraska). Inoltre, 71 milioni di americani hanno già votato, il 25% di questi non lo aveva fatto nel 2016.

Eppure, insieme alla (non) gestione della pandemia che è il tema portante delle elezioni – gli Usa si muovono oggi, secondo Johns Hopkins, verso i 9 milioni di casi ufficiali d’infezione e i 230mila decessi – l’altro elemento è capire se e come la spietata polarizzazione testardamente cercata da Trump finirà o meno col premiarlo, o almeno tenerlo in corsa. Alcuni dati dicono che in realtà il tanto decantato sforzo di mobilitare e compattare “i suoi”, i famosi “white without college degree” (elettori bianchi, conservatori, con basso livello d’istruzione che costituiscono la maggioranza della popolazione in territori chiave come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin) potrebbe non bastare. Al contrario: potrebbe essere la chiave della sua sconfitta. Eppure c’è dell’altro, perché la sfida statunitense si vince su margini ristretti, più di quanto appaia dal vantaggio popolare quasi a doppia cifra di Biden, che compongono il puzzle dei diversi elettorati.

Che le divisioni razziali siano da sempre il cuore della contesa sociale, ancora prima che politica ed elettorale, negli Stati Uniti è scritto nella tribolata storia di quel paese. Eppure, ha spiegato un’analisi sul New York Times, alcuni gruppi di elettori non sembrerebbero aver risposto come previsto dagli strateghi del presidente. Rimescolando le carte, a dirla tutta da un lato e dall’altro, in modo forse non del tutto inaspettato per gli osservatori più attenti – Francesco Costa insiste da tempo, ad esempio, sulle generazioni ispaniche più anziane e più conservatrici – ma comunque significativo. Tanto da far saltare il durissimo gioco di Trump su un fronte, senza che poter recuperare abbastanza in altre fasce. Il divario nella preferenza di voto presidenziale tra elettori bianchi e non bianchi si è infatti ridotto, dice uno studio di The Upshot, di 16 punti dal 2016. Quando invece razzismo, risentimento e pregiudizi razziali ne sostennero l’arrivo alla Casa Bianca. Come se, nonostante tutto, il paese non avesse abboccato.

I dati mostrano per esempio che molti elettori bianchi sono disgustati dalla gestione delle proteste, della polizia e in generale dal razzismo intrinseco di Trump. Non solo: come riportano infinite testimonianze anche dal modo in cui ha affrontato l’emergenza sanitaria e dalla sua misoginia. Così molti starebbero premiando, sempre stando ai sondaggi, Joe Biden, specialmente negli Stati settentrionali. Se Trump era in testa fra i bianchi di ben 13 punti nei sondaggi prima delle elezioni del 2016, oggi quel margine si è ridotto ad appena cinque. Per FiveThirtyEight ci si muove in un vantaggio ridotto da 13 a 7. Comunque uno smottamento nel gruppo chiave per vincere le elezioni.

Per assurdo, i dati dell’ indagine Ucla Nationscape segnalano invece un recupero fra i bianchi con livelli di istruzione più elevati, dove pur indietro The Donald ha ridotto lo svantaggio rispetto a quattro anni fa – elemento che potrebbe aiutarlo in particolare in Florida, Texas, Georgia e Carolina del Nord.

Situazione speculare – anche se in misura minore, a dirla tutta – fra gli elettori non bianchi. Fra gli afroamericani Biden guida con ampi margini, è vero, ma incredibilmente Trump è riuscito a mangiare quote percentuali in particolare fra i più giovani (mentre i più anziani restano graniticamente contro i repubblicani). “Gli elettori neri rimangono una schiacciante constituency democratica – scrivono Geoffrey Skelley e Anna Wiederkehr – ma una significativa riduzione nel loro sostegno potrebbe essere un problema per Biden”.

Stessa storia fra gli ispanici: sempre secondo il Nationscape dell’università della California-Los Angeles, Trump riesce ad attrarre il 35% degli under 45, con un balzo dal 22% che lo sostenne nel 2016. Tagliando di 14 punti, rispetto a quattro anni fa, il suo svantaggio sui democratici. Guadagni che valgono in tutte le fasce d’età, per tutti i livelli di istruzione – anche se pure in questo caso fra quelli con un diploma, concentrati in maggioranza nella preziosa Florida che vale 29 grandi elettori – e fra uomini e donne.

Sembra, insomma, che a Trump sia riuscito l’impossibile. Da un lato corteggiare e in molti casi convincere i maschi neri e ispanici adulti, in particolare con livelli d’istruzione più elevati, che in gran parte – lo dicono fonti democratiche, non gli auspici dei repubblicani – si sarebbero detti disposti a sostenerlo perché i democratici danno da troppo tempo il loro voto per acquisito. Discorso diverso con le donne, in un gigantesco gender gap interno alle comunità: il 90% delle donne nere voterà per Biden, così come il 64% di quelle ispaniche. Ben dieci punti in più dei maschi.

Dall’altro Trump sta riuscendo a perdere, e molto, nel cuore della sua strategia: muovere i suoi a suon di colpi di testa, negazionismo e minimizzazione della catastrofe sanitaria, razzismo, benzina sul fuoco delle proteste di piazza della scorsa primavera, campagne anticinesi, e portarli alle urne. Almeno tanto quanto basterà a Biden per migliorare la performance di Clinton in quei gruppi di elettori e vincere senza troppi problemi.

D’altra parte molto rimane in sospeso perché incassando risultati migliori fra gli elettori non bianchi, fra cui non trionferà mai ma dove appunto ridurrà lo svantaggio, Trump potrebbe vincere per un soffio in qualche stato di peso, specie se i bianchi alla fine non sceglieranno davvero Biden, almeno non nelle proporzioni che i sondaggi dimostrano. Ma in fondo è tutto un lavoro di recupero su categorie già perse, mentre si retrocede anche fra le proprie, quelle che avrebbero dovuto di più e meglio premiare quattro anni di follie. No, è molto probabile che tutto quel dolore non gli sarà stato utile.

