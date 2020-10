Multipresa smart con Alexa e Google in offerta

29 October 2020 – 16:25

Offert lampo sulla multipresa intelligente di YAGALA in anticipo sul Black Friday 2020: supporta i comandi vocali Ok Google e Alexa.

The post Multipresa smart con Alexa e Google in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico