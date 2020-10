La giacca in pelle che non teme la pioggia

29 October 2020 – 11:45

Ci sono alcuni spray impermeabilizzanti che provano a rimediare alle gocce di pioggia che cadono sulle giacche in pelle, rovinandole, e ora pare che un possibile ed efficace rimedio sia in arrivo dal Canada, precisamente da Vancouver, sede di Threads of Apollo, serie di indumenti resistenti all’acqua e alle intemperie. Neve e grandine, come la pioggia, non sono un problema per le giacche create da Wakkas Sachwani, che per poterle utilizzare a lungo ha sperimentato una soluzione idrorepellente in grado di penetrare in profondità nelle fibre della pelle, durante il processo di tintura.

Un trattamento che aumenta la capacità di proteggersi dall’acqua e quindi di indossare la giacca in ogni stagione. Per ora sono disponibili tre modelli per altrettanti stili – Athens, Olympus e Tartarus – ognuna delle quali conta su un cappuccio staccabile e da 8 a 10 tasche tra interno ed esterno per gli effetti personali. Gli appassionati del genere possono provare una delle versioni, disponibili in vari colori, prenotandola qui e sborsando circa 195 euro per riceverla a domicilio all’inizio del prossimo anno.

