Intel NUC con CPU Pentium Silver a soli 171€

29 October 2020 – 16:10

Oggi Amazon propone un ottimo Intel NUC, tra i migliori mini PC sul mercato, con processore Pentium Silver ad un prezzo davvero interessante

The post Intel NUC con CPU Pentium Silver a soli 171€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico