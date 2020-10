Il gaming mouse leggerissimo e resistente all’acqua

29 October 2020 – 16:27

(Foto: SteelSeries)SteelSeries presenta la nuova coppia di gaming mouse Aerox 3 che abbassano a pochi grammi il peso complessivo grazie alla struttura a nido d’ape, si illuminano in modo tamarro e accattivante grazie ai generosi led e possono anche sopravvivere a acqua e polvere come da certificazione ip54. Uscirà nella versione con e senza filo, quest’ultima beneficerà anche della comoda ricarica tramite usb type-c.

Dopo aver accolto il mouse Logitech pensato espressamente per le videochiamate con Zoom e simili e quello di Razer con struttura modulare per ampliarne la personalizzazione, è ora il turno della doppia proposta di SteelSeries che portano in dote la primizia della certificazione ip54 per non temere polvere né acqua. A un primo sguardo si può notare la particolare cura nella progettazione con metà della scocca alleggerita da un intreccio a nido d’ape così da abbassare il peso a 54 grammi per il mouse cablato e 66 grammi per quello wireless.

(Foto: SteelSeries)Di sicuro la versione senza fili di Aerox 3 è quella più interessante e non solo perché è il primo di SteelSeries a potersi ricaricare tramite cavo universale usb type-c, ma anche per le prestazioni vista la connessione a 2.4GHz oppure bluetooth rispettivamente con autonomia da 80 e 200 ore per la batteria integrata che in 15 minuti garantisce 40 ore d’uso. La sensibilità è di 18000 cpi (count per inch), la massima accelerazione pari a 40 g e si mettono a disposizione sei pulsanti programmabili per associarli alle funzionalità desiderate. Naturalmente, non manca la rotella. Il mouse è pressoché simmetrico per venire incontro a un pubblico ambidestro e sarà compatibile anche con la nuova console di Microsoft, Xbox Series X/S.

I prezzi dei nuovi mouse SteelSeries Aerox 3 saranno di 60 dollari ossia circa 50 euro nella versione cablata e 100 dollari ovvero 85 euro per quella wireless con disponibilità dal 10 novembre. A proposito di mouse, di recente è scomparso anche il secondo papà di una delle periferiche divenute universalmente utilizzate ogni giorno da centinaia di milioni di persone.



