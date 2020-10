I mini sintetizzatori dedicati a Street Fighter e Megaman

29 October 2020 – 11:40

(Foto: Teenage Engineering)Teenage Engineering presenta due speciali mini-sintetizzatori sviluppati assieme a Capcom che si dedicano a due storici titoli della celebre casa di produzione videoludica giapponese ossia Mega Man e Street Fighter. Contraddistinti rispettivamente dalle sigle Po-128 e Po-133, questi pocket synth non hanno soltanto una grafica che riprende i due titoli, ma includono campionamenti e animazioni delle due serie.

Il primo a debuttare è Po-133 Street Fighter che si basa sul modello Po-33 ed è subito acquistabile. Incorpora un microfono e una memoria fino a 40 secondi per registrare una traccia su otto slot di campionamento melodico in grado di riprodurre suoni in modo cromatico e otto slot per batteria così da riprodurre suoni come one-shot. È dotato di un sequencer a sedici step e sedici pattern per un’ampia libertà d’azione e creatività. Alimentato da due pile aaa che offrono un’autonomia di circa un mese, include anche il blocco dei parametri, un altoparlante, jack audio da 3,5 mm e funge anche da orologio e sveglia.



Oltre alle animazioni sullo schermo e le stampe sulla scocca, include suoni presi dal gioco uscito ormai oltre 30 anni fa come la risata di Chun-Li e l’urlo “Haduken!”. Arriverà fra circa un mese (il 2 dicembre) il modello Po-128 Mega Man che offre le medesime caratteristiche tecniche e funzionalità con suoni 8bit campionati, animazioni e grafica dedicata al gioco. Teenage Engineering – che di recente aveva proposto anche versione dedicata alla popolare serie Rick e Morty – ha piazzato il prezzo di entrambi i sintetizzatori a 89 dollari pari a 75 euro circa.

Infine, una piccola curiosità. Nel video promozionale appare una Honda S660 versione personalizzata proprio da Teenage Engineering con colori e stampe dedicate a Street Fighter: è in vendita a un prezzo di 27500 dollari pari a 23500 euro circa con inclusi cinque coppie dei nuovi sintetizzatori e altri omaggi musicali.

